2019-02-21T08:45:10+03:00
Общество

На пьяного дебошира, которого сняли с рейса Самара — Гоа, составили протокол за мелкое хулиганство

К выяснению обстоятельств происшествия на борту самолета подключились следователи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за пьяного пассажира вылет рейса пришлось отложить примерно на 3 часаИз-за пьяного пассажира вылет рейса пришлось отложить примерно на 3 часаФото: скриншот с видео
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Правоохранители начали доследственную проверку по факту авиадебоша на борту самолета рейса Самара — Гоа с 234 пассажирами, из-за которого его вылет был задержан примерно на 3 часа. Напомним, Boeing авиакомпании Azur Air должен был отправиться из аэропорта Курумоч на курорт в Индии во вторник,19 февраля, в 22:35, однако из-за поведения одного из пассажиров вылет пришлось отложить.

- Пассажир самолета — 43-летний мужчина — находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания экипажа. Командир воздушного судна принял решение прервать полет. На борт были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые и сняли дебошира с рейса, - рассказали в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Отметим, что мужчина летел на Гоа не один. На отдых он отправлялся с женой и двумя детьми. Лететь в Индию без отца семейства они не захотели и тоже покинули борт самолета.

Как сообщили в УТ МВД России по ПФО, в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Они проведут необходимую проверку и дадут юридическую оценку действиям авиадебошира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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