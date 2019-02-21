ХК ЦСК ВВС в выездном матче уступил ХК «Саров»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-21T09:27:14+03:00

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В среду, 20 февраля, в Сарове прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным одноименным клубом и самарской командой ЦСК ВВС. К сожалению, «летчикам» не удалось обойти противника.

Счет в матче был открыт на 14 минуте хозяевами площадки. Забил Трубкин. Вторую шайбу в ворота самарцев тоже забросил Трубкин. Произошло это уже во втором периоде на 22 минуте. Первую ответную шайбу «летчики» забили на 29 минуте. Отличился Грошев. Однако через две минуты самарская команда пропустила еще один гол от хоккеистов «Сарова». На 38 минуте Полунин отправил в ворота Жучина четвертую шайбу. Третий период для самарской команды начался с еще одного пропущенного гола от «Сарова». Но на 46 минуте самарцы тоже смогли «огорчить» вратаря хозяев площадки. После этого «летчики» забили подряд еще две шайбы, но переломить ход игры так и не смогли. За несколько секунд до окончания матча хоккеисты «Сарова» забросили шестую шайбу в ворота самарцев. В итоге встреча закончилась со счетом 4:6 не в пользу ЦСК ВВС.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, после 54 проведенных в этом сезоне игр «летчики» занимают 20 строчку в турнирной таблице. Следующий матч они проведут в пятницу, 22 февраля, против хоккейного клуба «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU