В Самаре автобус с пассажирами застрял на заснеженной дороге

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-21T09:47:39+03:00

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Утром в четверг, 21 февраля, несколько жителей Самары попали в неприятную ситуацию. Автобус № 30, на котором они надеялись добраться до работы или учебы, застрял в снегу.

- Автобус застрял в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова. Пассажиров попросили выйти и даже билетов за проезд не выдали, чтобы можно было пересесть на другой автобус этого маршрута. Круто всего за одну остановку платить 28 рублей, - возмущаются пассажиры автобуса.

Судя по фотографии, которую они выложили в соцсетях, водителя автобуса подвело его желание объехать пробку по дороге, которая пролегает вдоль частного сектора. Туда снегоуборочная техника, видимо, заезжает нечасто, поэтому автобус и застрял.

ИСТОЧНИК KP.RU