2019-02-21T10:08:04+03:00
Общество

В Самаре с начала 2019 года появилась на свет вторая тройня

Совсем скоро два брата и их сестричка отправятся домой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Малышей и их маму готовят к выписке из больницыМалышей и их маму готовят к выписке из больницыФото: Павел ВАСИЛЬЕВ
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В Самаре с начала 2019 года родилась вторая тройня. Она появилась на свет в январе в перинатальном центре больницы имени В.Д. Середавина.

- Родились два мальчика и девочка. Некоторое время они находились под наблюдением врачей, а теперь уже готовы к выписке. В свой дом к отцу и другим родственникам малыши отправятся в пятницу, 22 февраля, - рассказали в правительстве Самарской области.

Отметим, что первая тройня в Самаре в этом году родилась также в больнице имени Середавина. Тогда у супругов Абрамовых, которые мечтали о детях в течение 20 лет, тоже появились на свет два мальчика и девочка. К слову, 2019 год имеет все шансы стать рекордным по рождению троен в областной столице, ведь за весь прошлый год родилось всего две тройни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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