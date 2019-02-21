В Тольятти из-за нелегальной мигрантки на месяц прикрыли узбекское кафе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-21T10:36:47+03:00

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В Тольятти судебные приставы приостановили работу еще одного заведения, где работала нелегальная мигрантка. Как выяснилось, гражданка Узбекистана, не имея соответствующего разрешения, трудилась на кухне узбекского кафе.

- В отношении владельца общепита был составлен протокол по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». За это нарушение суд постановил приостановить деятельность кафе на 30 суток, - рассказали в УФССП по Самарской области.

Приставы в рамках исполнительного производства выехали по адресу заведения и опечатали его двери, а также места хранения товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU