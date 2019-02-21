2019-02-21T11:02:36+03:00
Общество

Носки, сладости, букет из вобл: что жительницы Самары подарят мужчинам на 23 февраля

Ожидания сильной половины человечества в плане подарков, скорее всего, не сойдутся с реальностью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Судя по опросу, большинство женщин не проявят особой оригинальности при выборе подаркаСудя по опросу, большинство женщин не проявят особой оригинальности при выборе подарка
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Главный праздник мужчин — День защитника Отечества — уже совсем близко, а значит представительницам прекрасного пола нужно поторопиться, чтобы приготовить им подарок. Как правило, мужчины надеются получить на свой праздник какой-нибудь гаджет, автомобиль или часы, однако их мечты, скорее всего, разобьются о суровую реальность в виде дезодорантов, пен для бритья и носков. Эксперты сайта бесплатных объявлений Авито провели исследование и узнали, какой именно подарок готовят женщины Самары своим мужьям, отцам и братьям.

- Согласно опросу, большинство мужчин на 23 февраля получат средства для ухода за телом (24%), чуть меньше — одежду и обувь (23%). На третьем месте — подарочные сертификаты (22%), а на четвертом — носки (17%). Счастливчиками, которые получат в свой праздник автомобиль, станут всего 2%, - рассказали эксперты.

Есть и такие женщины, которые решили удивить своих избранников нестандартными подарками: букет из вобл, парфюм, полет в Дубай, билет на концерт, сладости, мангал, костюм для рыбалки, инструменты, и, конечно, собственная персона. По словам большинства из жительниц Самары, они планируют потратить на подарок не более 1 тысячи рублей. 37% респонденток готовы «раскошелиться» на подарок стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей. Более крупную сумму готовы потратить только 1-3% женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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