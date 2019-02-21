2019-02-21T11:29:39+03:00
Спорт

МФК «Динамо-Самара» 21 и 22 февраля примет «Газпром-Югру»

Обе игры пройдут в «МТЛ Арене» в Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» в рамках 13 тура чемпионата России примет одного из лидеров Суперлиги клуб «Газпром-Югра». Матчи пройдут в «МТЛ Арене» в Самаре четверг и пятницу 21 и 22 февраля. Встреча в четверг начнется в 19:00, в пятницу – в 18:00.

- Югорские футболисты много времени владеют мячом. В составе команды большое количество техничных исполнителей, которые умеют создать и реализовать момент из ничего. Эта команда на площадке действует нестандартно. В ее тактическом багаже много чего припасено, - прокомментировал предстоящий матч вратарь «Динамо-Самара», бывший игрок «Газпром-Югры» Родион Залалетдинов.

Напомним, после 22 сыгранных матчей самарцы расположились на 7 месте в турнирной таблице. «Газпром-Югра» идет на 4 позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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