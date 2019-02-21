В Самаре откроют 6 новых детских садов с яслями

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-21T11:18:35+03:00

В новых детсадах предусмотрены не менее 11 ясельных групп Фото: Евгения ГУСЕВА

Их должны ввести в эксплуатацию уже в этом году

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В Самаре до конца 2019 года появятся шесть новых детских садов. Они расположатся в разных районах города.

- Сейчас в Самаре работают 52 детсада с ясельными группами. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 новых зданий детских садов. В них будут предусмотрены не менее 11 ясельных групп, - рассказали представители департамента образования Самары.

По данным ведомства, новые дошкольные заведения появятся по следующим адресам: проспект Карла Маркса, 448а; улица Ново-Вокзальная, 213; улица Ташкентская, в районе домов №№ 112, 114, 116; улица Алма-Атинская, в районе домов №№ 138, 142; улица Степана Разина, 31б; улица Георгия Ратнера, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU