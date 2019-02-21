Миодраг Божович: «Надеюсь, в этом сезоне Джано перезапустит карьеру»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-21T11:28:44+03:00

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал приобретения клуба в зимнюю паузу РПЛ. В частности, черногорский специалист считает, что Джано сможет перезапустить в «Крыльях» свою карьеру.

- Джано, Самедова и Шишкина я знаю давно. Это очень опытные и качественные футболисты, которые помогут нам решить задачу на сезон. Да, у Джано был большой перерыв, связанный с травмами. Мне его жалко. Это техничный и талантливый игрок. Надеюсь, в этом сезоне он перезагрузит карьеру. Ему всего 26 лет и он снова может играть на высоком уровне еще долго. Что касается Самедова и Шишкина, то они уже на высоком уровне играют и я очень рад, что с ними опять работаю, - сказал Божович в эфире «Матч ТВ».

Высказался наставник волжан и о молодых игроках.

- Тимофеев, Карпов и Зиньковский чуть моложе. Мы ожидаем, что они будут прогрессировать. В команде должна быть конкуренция.

Напомним, сейчас «КС» на сборах в Турции. Чемпионат для самарцев возобновится выездной игрой с «Локомотивом» 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU