В Самарской области пройдут учения по химической и биологической защите

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-21T11:34:11+03:00

В регион уже съехались более 1,5 тысяч специалистов

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В Самарской области в скором времени стартуют учения по радиационной, химической и биологической защите. В губернию уже прибыли более 1,5 тысяч специалистов из более чем 10 регионов Поволжья, Урала и Сибири.

- В рамках учений специалисты отработают на практике приемы защиты населения и военных подразделений от различного рода отравляющих веществ. Всего будут отработаны действия в 20 и более случаях, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения продлятся примерно один месяц. Все это время специалисты будут жить в палаточном лагере на Чапаевском полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU