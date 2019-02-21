Иржи Ярошик назвал «Крылья Советов» самой атмосферной командой в своей карьере

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-21T11:44:46+03:00

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Бывший футболист ЦСКА, «Селтика», Челси» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик назвал самаркую команду самой атмосферной в своей карьере. В этом он признался в интервью «Р-Спорту».

- «Крылья Советов» - самая атмосферная команда в карьере?

- Да, мы отмечали каждый день рождения. Каждый игрок не мог не накрыть стол в свой праздник. Много времени проводили на природе, вместе женами и подругами жарили шашлыки, - отметил Ярошик.

Рассказал чешский полузащитник и то, почему решил переехать после нескольких лет в чемпионатах Англии и Шотландии в Самару.

- Когда я получил предложение от «Крыльев Советов», мне было легко принять это решение. Я знал и страну и чемпионат. Был в восторге от красоты города летом, да и команда у нас была дружная. Правда, концовка не задалась…

- Сожалеете, что рассказали тогда в прессе о долгах?

- Я дорого заплатил за тот разговор. Было неприятное время, и я даже хотел уйти. Но доиграл до конца контракта. Горжусь собой, что не покинул ребят в сложное время. Инцидент давно позади, это уже не имеет значения, - подытожил Ярошик.

ИСТОЧНИК KP.RU