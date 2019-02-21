2019-02-21T11:44:46+03:00
Спорт

Иржи Ярошик назвал «Крылья Советов» самой атмосферной командой в своей карьере

Экс-игрок «КС», «Челси» и ЦСКА поделился своими воспоминаниями о Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Иржи Ярошик выступал за «Крылья» в 2008 и 2009 годахИржи Ярошик выступал за «Крылья» в 2008 и 2009 годахФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Бывший футболист ЦСКА, «Селтика», Челси» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик назвал самаркую команду самой атмосферной в своей карьере. В этом он признался в интервью «Р-Спорту».

- «Крылья Советов» - самая атмосферная команда в карьере?

- Да, мы отмечали каждый день рождения. Каждый игрок не мог не накрыть стол в свой праздник. Много времени проводили на природе, вместе женами и подругами жарили шашлыки, - отметил Ярошик.

Рассказал чешский полузащитник и то, почему решил переехать после нескольких лет в чемпионатах Англии и Шотландии в Самару.

- Когда я получил предложение от «Крыльев Советов», мне было легко принять это решение. Я знал и страну и чемпионат. Был в восторге от красоты города летом, да и команда у нас была дружная. Правда, концовка не задалась…

- Сожалеете, что рассказали тогда в прессе о долгах?

- Я дорого заплатил за тот разговор. Было неприятное время, и я даже хотел уйти. Но доиграл до конца контракта. Горжусь собой, что не покинул ребят в сложное время. Инцидент давно позади, это уже не имеет значения, - подытожил Ярошик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарская теннисистка стала победительницей зимнего первенства Европы
Самарский космонавт Олег Кононенко заснял с борта МКС «таящую» Луну
В Самаре сотрудников ГЖИ наказали за незаконную проверку ТСЖ
В Сызрани десятки домов остались без горячей воды из-за порыва на трубопроводе
В Самаре пройдет финал турнира среди школ по DotA 2
В Самаре потратят более 4 млн рублей на газон и цветники на площади Славы
Между Самарой и Прагой начнут летать самолеты большой вместимости
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снега и ветра
На переправе Самара — Рождествено ввели дополнительные вечерние рейсы
Следователи заинтересовались гибелью молодого рабочего на заводе «Прогресс»
«Лада» проиграла ГК «Ростов-Дон» в матче лидеров чемпионата России по гандболу
В Самарской области выделят дополнительные деньги на зарплату врачам
В Самарской области пройдут учения по химической и биологической защите
Миодраг Божович: «Надеюсь, в этом сезоне Джано перезапустит карьеру»
В Самаре откроют 6 новых детских садов с яслями
МФК «Динамо-Самара» 21 и 22 февраля примет «Газпром-Югру»
Носки, сладости, букет из вобл: что жительницы Самары подарят мужчинам на 23 февраля
В Тольятти из-за нелегальной мигрантки на месяц прикрыли узбекское кафе
Академию Наяновой в Самаре преобразуют в школу для одаренных детей
В Самаре с начала 2019 года появилась на свет вторая тройня