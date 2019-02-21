2019-02-21T11:54:29+03:00
Общество

В Самарской области выделят дополнительные деньги на зарплату врачам

В 2019 году софинансирование расходов на оплату труда медиков составит 224,9 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Допсредства на зарплаты направят, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в медучрежденияхДопсредства на зарплаты направят, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в медучрежденияхФото: Архив "КП"
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В Самарской области направят дополнительные средства на зарплаты врачам и среднему медперсоналу. Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства.

- В областной закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» будут внесены изменения. Средства фонда планируется направить на заработную плату врачам и среднему медицинскому персоналу. Делается это для того, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в медучреждениях, оказывающих первичную помощь в соответствии с программами ОМС, - рассказали чиновники.

Таким образом, софинансирование расходов на оплату труда врачей и другого медперсонала в 2019 году составит 224,9 млн рублей, в 2020 году - уже 634,2 млн рублей, а в 2021 году - 922 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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