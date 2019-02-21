2019-02-21T12:08:38+03:00
Спорт

«Лада» проиграла ГК «Ростов-Дон» в матче лидеров чемпионата России по гандболу

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 28:22 в пользу хозяек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК "Ростов-Дон"Фото: ГК "Ростов-Дон"
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Тольяттинская «Лада» проиграла на выезде клубу «Ростов-Дон» в матче лидеров предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча завершилась со счетом 28:22 в пользу южанок. Самой результативной в составе «Лады» стала Дарья Дмитриева, которая забила 9 мячей.

- Результат матча нас не удовлетворил. Хотели показать хорошую игру, сражаться до конца. Но две глупые потери в конце первого тайма обернулись разрывом в счете. Нас подвела реализация моментов в атаке. Все остались недовольны результатом – и игроки, и тренеры, - приводит слова главного тренера тольяттинок Александра Хомутова пресс-служба «Лады».

После этой победы «Ростов-Дон» гарантировал себе первое место в предварительном этапе Суперлиги. «Лада» идет на второй строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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