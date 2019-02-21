2019-02-21T12:11:28+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались гибелью молодого рабочего на заводе «Прогресс»

По предварительным данным, сотрудник предприятия покончил с собой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели молодого человекаСледователи разбираются в обстоятельствах гибели молодого человекаФото: Архив "КП"
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В Самаре следователи начали проверку по факту гибели 28-летнего работника РКЦ «Прогресс». По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью.

По информации СУ СК по Самарской области, тело молодого человека нашли на территории предприятия вечером в понедельник, 18 февраля. По некоторым сведениям, причиной самоубийства сотрудника «Прогресса» могла стать новость о его сокращении.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и детали происшествия. Им предстоит установить точную причину гибели молодого человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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