Следователи заинтересовались гибелью молодого рабочего на заводе «Прогресс»
В Самаре следователи начали проверку по факту гибели 28-летнего работника РКЦ «Прогресс». По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью.
По информации СУ СК по Самарской области, тело молодого человека нашли на территории предприятия вечером в понедельник, 18 февраля. По некоторым сведениям, причиной самоубийства сотрудника «Прогресса» могла стать новость о его сокращении.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и детали происшествия. Им предстоит установить точную причину гибели молодого человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU