2019-02-21T12:32:01+03:00
Общество

На переправе Самара — Рождествено ввели дополнительные вечерние рейсы

Суда будут курсировать по новому расписанию с 21 февраля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РечФлот-63Фото: РечФлот-63Фото: vk.com
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Самарское речное пассажирское предприятие информирует об изменениях в расписании судов на воздушной подушке по маршруту Самара — Рождествено. Там ввели дополнительные вечерние рейсы.

- С четверга, 21 февраля, вводятся дополнительные вечерние рейсы. Теперь последнее судно из Самары будет отправляться не в 18:45, а в 19:00. Что касается судов, отправляющихся из Рождествено, то последнее будет отплывать от пристани в 19:15, - рассказали представители предприятия.

В остальном же расписание судов по маршруту Самара — Рождествено осталось без изменений. Первый рейс из областной столицы будет по-прежнему отправляться в 6:30, а из Рождествено — в 6:45. Интервал движения судов также составит 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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