Между Самарой и Прагой начнут летать самолеты большой вместимости

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-21T13:19:15+03:00

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Аэропорт Курумоч начал сотрудничать с новой авиакомпанией — Smartwings из Чехии. Теперь она начнет обслуживать маршрут Самара — Прага. Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 человек. Их вместимость больше, чем у компании Czech Airlines, которая выполняла полеты между Самарой и Прагой на Airbus-319 (144 посадочных места).

- Чешская авиакомпания Smartwings начнет обслуживать маршрут Самара — Прага с 23 февраля. Она будет работать в рамках код-шеринга – это совместная коммерческая эксплуатация рейса несколькими авиакомпаниями, когда одна из них фактически выполняет перевозку, а остальные продают билеты на рейс от своего имени, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Рейсы из Самары в Прагу будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Самолеты будут вылетать из Курумоча в 5:40 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU