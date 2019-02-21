2019-02-21T13:44:14+03:00
Общество

В Самаре потратят более 4 млн рублей на газон и цветники на площади Славы

Подрядчику нужно будет высадить новые растения, а затем ухаживать за ними
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчику предстоит высадить на площади Славы более 14 тысяч различных растенийПодрядчику предстоит высадить на площади Славы более 14 тысяч различных растенийФото: Антон СЕНЬКО
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В Самаре ищут подрядчика, который займется благоустройством площади Славы, расположенной в границах Волжского проспекта, улицы Маяковского и улицы Молодогвардейской. Там нужно разбить цветник и поухаживать за газоном. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 4,39 млн рублей.

- Подрядчик должен будет высадить более 14 тысяч растений: петунию, пеларгонию, сальвию, канны и т.д. За ними нужно будет ухаживать до середины октября. Кроме того, подрядчику предстоит заняться удобрением и поливом растений, а также следить за внешним видом газона и убирать с него мусор и листву, - говорится в техзадании, размещенном на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 11 марта, а сам аукцион пройдет 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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