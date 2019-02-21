В Самаре пройдет финал турнира среди школ по DotA 2

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-21T14:28:56+03:00

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В Самаре пройдет финал первого открытого киберспортивного турнира среди городских школ «Cybersport Weekend Samara» по дисциплине DotA 2. В нем примут участие 8 сильнейших команд школьников: BbYOU-BEGU-DOGONYOU (ЛАП №135), Gachivan (Самарский Технический лицей), KPbICuD (Самарский лицей информационных технологий), SpulaeMulae (МБОУ Школа №87), NoWisp (МБОУ Школа №166), MI MoSHEM VSE (МБОУ Школа №81), Glorious Grave (МБОУ Школа №53), CLAY CLOWNS (МБОУ Школа №176). Турнир пройдет по адресу: ул. Ульяновская/Ярмарочная, 52/55, третий этаж, «Открытая студия». Вход свободный.

- За 3 дня в студии состоится 13 игр в формате BO1 и Grand Final в формате BO3. В турнире принимают участие игроки 12-18 лет, по пять игроков в команде. Основная цель турнира - организация досуга школьников, развитие стратегического мышления и популяризация компьютерного спорта среди молодежи Самары. DotA 2 имеет самую многочисленную аудиторию в мире. Растут призовые фонды турниров, число игроков и киберспортивных организаций. Матчи топовых профессиональных команд по DotA нередко смотрит большее число людей, чем футбольные дерби, - рассказали организаторы турнира.

На церемонию награждения пригласили губернатора региона Дмитрия Азарова.

Трансляцию «Cybersport Weekend Samara» можно будет посмотреть на платформе Twich.

ИСТОЧНИК KP.RU