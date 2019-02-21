В Сызрани десятки домов остались без горячей воды из-за порыва на трубопроводе

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-21T14:02:05+03:00

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В четверг, 21 февраля, около 9:30 на улице Кирова в Сызрани произошла коммунальная авария. Там в районе дома № 92 был выявлен порыв на трубопроводе диаметром 370 мм. Из-за случившегося несколько жилых домов и соцобъектов остались без горячего водоснабжения.

- В настоящее время на месте аварии работает бригада ООО "Энергетик". Они уже провели земляные работы и занимаются ремонтом трубы, - рассказали в пресс-службе администрации Сызрани.

На данным момент без горячей воды сидят жители следующих домов: улица Дзержинского, 33, 44; улица Кирова 49, 94, 59; улица Володарского, 8а, 10, 12, 14, 16; улица Советская, 101, 122, 123, 125, 130, 132, 89, 122а и переулок Некрасовский, 38. Также нет горячей воды сейчас на станции скорой помощи на улице Советской, 93, в детском саду № 64 на Кирова, 92, во дворце творчества и молодежи на улице Ульяновской, 145 и в школе «Кристалл» на улице Ульяновской, 116. Сроки завершения работ пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU