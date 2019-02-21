2019-02-21T14:26:14+03:00
Общество

В Самаре сотрудников ГЖИ наказали за незаконную проверку ТСЖ

Нарушения вскрыли работники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры выяснили, что сотрудники ГЖИ провели проверку вопреки установленному порядкуПрокуроры выяснили, что сотрудники ГЖИ провели проверку вопреки установленному порядку
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В Самаре после вмешательства прокуратуры привлекли к ответственности сотрудников Государственной жилищной инспекции региона. Их наказали за необоснованную проверку по анонимному обращению.

- В Госжилинспекцию поступило анонимное обращение, после которого сотрудники ведомства вопреки установленному порядку провели внеплановую выездную проверку ТСЖ одного из домов в Ленинском районе Самары, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес и.о. руководителя Госжилинспекции Самарской области с требованием устранить нарушения. К ответственности привлекли двоих работников ведомства: врио руководителя центрального управления жилищного надзора и сотрудника инспекции. Первого, который издал распоряжение о проведении проверки, наказали за самоуправство, а второго — за проведение незаконной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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