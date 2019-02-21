2019-02-21T14:48:44+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко заснял с борта МКС «таящую» Луну

Это необычное явление можно увидеть только из космоса
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Олег Кононенко сделал серию впечатляющих снимков ЛуныОлег Кононенко сделал серию впечатляющих снимков ЛуныФото: сайт Роскосмоса.
Изменить размер текста:

Роскосмос опубликовал серию снимков самарского космонавта Олега Кононенко, который сейчас находится на борту МКС. В объектив его камеры на этот раз попала Луна, заходящая за горизонт Земли.

- На снимках видно, как спутница Земли постепенно растворяется, не доходя до кромки планеты. Этот оптический эффект возникает из-за того, что мы видим Луну через атмосферу, - рассказали в Роскосмосе.

Как объяснили представители госкорпорации, увидеть, как Луна исчезает как будто бы магическим образом, можно только с борта Международной космической станции.

Луна "тает", не доходя до кромки Земли Фото: сайт Роскосмоса.

Луна "тает", не доходя до кромки ЗемлиФото: сайт Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарская теннисистка стала победительницей зимнего первенства Европы
В Самаре сотрудников ГЖИ наказали за незаконную проверку ТСЖ
В Сызрани десятки домов остались без горячей воды из-за порыва на трубопроводе
В Самаре пройдет финал турнира среди школ по DotA 2
В Самаре потратят более 4 млн рублей на газон и цветники на площади Славы
Между Самарой и Прагой начнут летать самолеты большой вместимости
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снега и ветра
На переправе Самара — Рождествено ввели дополнительные вечерние рейсы
Следователи заинтересовались гибелью молодого рабочего на заводе «Прогресс»
«Лада» проиграла ГК «Ростов-Дон» в матче лидеров чемпионата России по гандболу
В Самарской области выделят дополнительные деньги на зарплату врачам
Иржи Ярошик назвал «Крылья Советов» самой атмосферной командой в своей карьере
В Самарской области пройдут учения по химической и биологической защите
Миодраг Божович: «Надеюсь, в этом сезоне Джано перезапустит карьеру»
В Самаре откроют 6 новых детских садов с яслями
МФК «Динамо-Самара» 21 и 22 февраля примет «Газпром-Югру»
Носки, сладости, букет из вобл: что жительницы Самары подарят мужчинам на 23 февраля
В Тольятти из-за нелегальной мигрантки на месяц прикрыли узбекское кафе
Академию Наяновой в Самаре преобразуют в школу для одаренных детей
В Самаре с начала 2019 года появилась на свет вторая тройня