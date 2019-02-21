Самарский космонавт Олег Кононенко заснял с борта МКС «таящую» Луну

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-21T14:48:44+03:00

Это необычное явление можно увидеть только из космоса

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Роскосмос опубликовал серию снимков самарского космонавта Олега Кононенко, который сейчас находится на борту МКС. В объектив его камеры на этот раз попала Луна, заходящая за горизонт Земли.

- На снимках видно, как спутница Земли постепенно растворяется, не доходя до кромки планеты. Этот оптический эффект возникает из-за того, что мы видим Луну через атмосферу, - рассказали в Роскосмосе.

Как объяснили представители госкорпорации, увидеть, как Луна исчезает как будто бы магическим образом, можно только с борта Международной космической станции.

Луна "тает", не доходя до кромки ЗемлиФото: сайт Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU