Самарская теннисистка стала победительницей зимнего первенства Европы
Анастасия Гурьева выступала в составе сборной России
Фото: министерство спорта Самарской области
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В Чехии в городе Раковник прошло зимнее первенство Европы по теннису среди девушек в возрасте до 14 лет. В нем принимала участие самарская теннисистка Анастасия Гурьева. Она выступала в составе сборной России.
- Анастасия Гурьева в составе национальной команды стала победителем зимнего первенства Европы, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.
В ходе соревнований сборная России обыграла команды из Беларуси и Швейцарии. В финале российские теннисистки выступали против хозяек турнира - сборной Чехии. Наши спортсменки оказались сильнее и завоевали золотые награды.
ИСТОЧНИК KP.RU