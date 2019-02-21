Самарская теннисистка стала победительницей зимнего первенства Европы

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-21T14:59:12+03:00

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В Чехии в городе Раковник прошло зимнее первенство Европы по теннису среди девушек в возрасте до 14 лет. В нем принимала участие самарская теннисистка Анастасия Гурьева. Она выступала в составе сборной России.

- Анастасия Гурьева в составе национальной команды стала победителем зимнего первенства Европы, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

В ходе соревнований сборная России обыграла команды из Беларуси и Швейцарии. В финале российские теннисистки выступали против хозяек турнира - сборной Чехии. Наши спортсменки оказались сильнее и завоевали золотые награды.

ИСТОЧНИК KP.RU