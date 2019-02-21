Дмитрию Азарову представили нового начальника ПУ ФСБ Саратовской и Самарской области
В четверг, 21 февраля, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову представили нового начальника Пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям, генерал-майора Вадима Митрейкина. На этот пост его указом президента РФ назначили в конце января.
- Правительство Самарской области всегда находилось в тесном контакте, взаимодействии и взаимовыручке с ФСБ и пограничным управлением. Рассчитываю, что такая работа будет строиться и впредь, - отметил глава региона, пожелав Вадиму Митрейкину успехов на новом месте работы.
Вадим Митрейкин успел поработать в самых разных частях нашей страны. Он служил в Приморском крае, на границе с Казахстаном и на Северо-западных рубежах России.
ИСТОЧНИК KP.RU