В Самаре на Дыбенко водитель Subaru сбил 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 22:43 2019-02-21T22:43:41+03:00

По словам очевидцев, школьница перебегала проезжую часть в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 февраля, около 18:30 в Самаре на улице Дыбенко произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса иномарки угодила 10-летняя девочка.

- Авария случилась возле торгового центра "Космопорт". Девочку сбил водитель автомобиля Subaru. Школьница переходила дорогу в неположенном месте, - сообщают очевидцы в группе "ДТП Самара".

В результате ДТП девочка получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU