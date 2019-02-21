2019-02-21T22:43:41+03:00
Происшествия

В Самаре на Дыбенко водитель Subaru сбил 10-летнюю девочку

По словам очевидцев, школьница перебегала проезжую часть в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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В четверг, 21 февраля, около 18:30 в Самаре на улице Дыбенко произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса иномарки угодила 10-летняя девочка.

- Авария случилась возле торгового центра "Космопорт". Девочку сбил водитель автомобиля Subaru. Школьница переходила дорогу в неположенном месте, - сообщают очевидцы в группе "ДТП Самара".

В результате ДТП девочка получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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