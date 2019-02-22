2019-02-22T08:00:47+03:00
Общество

Самарская ракета "Союз" отправила в космос египетский спутник

Запуск прошел успешно, хотя и с некоторыми "погрешностями"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ракета-носитель "Союз-2" стартовала вечером 21 февраля с космодрома БайконурРакета-носитель "Союз-2" стартовала вечером 21 февраля с космодрома БайконурФото: сайт Роскосмоса.
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В четверг, 21 февраля, в 19:47 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и египетским спутником Egyptsat-A.

- После отделения головного блока от третьей ступени ракеты разгонный блок продолжил выведение космического аппарата. Отделение спутника от разгонного блока прошло штатно в строгом соответствии с циклограммой полета, - рассказали представители Роскосмоса.

Между тем в сети появилась информация о том, что третья ступень ракеты "Союз-2" недовывела спутник на целевую орбиту. Это удалось компенсировать благодаря маневру разгонного блока "Фрегат". В итоге спутник штатно вышел на расчетную орбиту.

Egyptsat-A имеет высокое пространственное разрешение и предназначен для съемки земной поверхности. После завершения программы летных испытаний его передадут на управление Египту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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