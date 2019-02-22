У жителя Отрадного арестовали счета из-за долга по коммуналке
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении жителя Отрадного. Поводом для этого послужило то, что мужчина задолжал за газ, тепло и электроэнергию 33 тысячи рублей.
- Выяснилось, что по указанному в исполнительном документе адресу, должник не проживает. Поэтому было принято решение арестовать его банковские счета, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Сразу после того, как мужчина узнал о наложенных на него ограничениях, он сам позвонил приставам и выяснил, как погасить долг. В итоге он перечислил всю необходимую сумму онлайн с помощью «Банка данных исполнительных производств». После этого арест с его счетов был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU