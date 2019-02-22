В Самарской области осудили шутника, «заминировавшего» по пьяни школу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-22T10:18:55+03:00

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Кинельский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю села Георгиевка, который обвинялся в ложном сообщении о минировании здания школы.

- Анонимное сообщение о минировании школы поступило на телефон дежурной части полиции 23 сентября. При проверке здания ничего опасного обнаружено не было. Звонивший был установлен и задержан, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Мужчина сознался в содеянном и объяснил свои действия тем, что он был сильно пьян и решил немного «похулиганить». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU