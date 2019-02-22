2019-02-22T10:55:02+03:00
Общество

В расписание аэропорта Курумоч возвращается рейс до Анапы

Авиакомпании начали подготовку к курортному сезону
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прямые рейсы из Самары в Анапу стартуют 20 маяПрямые рейсы из Самары в Анапу стартуют 20 маяФото: Архив "КП"
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Аэропорт Курумоч и авиакомпании, рейсы которых он обслуживает, вовсю готовятся к предстоящему курортному сезону. Постепенно в расписание самарской воздушной гавани возвращаются наиболее востребованные у отпускников маршруты. К примеру, уже скоро жители Самары и области вновь смогут полететь прямым рейсом в Анапу.

- Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует начать перевозку пассажиров по маршруту Самара — Анапа с 20 мая, - рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Перевозчик планирует выполнять полеты по этому направлению каждый понедельник в 14:55 по местному времени. Пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus А-320.

ИСТОЧНИК KP.RU

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