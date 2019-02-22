2019-02-22T11:42:14+03:00
Спорт

«Динамо Самара» крупно уступило клубу «Газпром-Югра» в чемпионате России по мини-футболу

Матч проходил в Самаре и закончился со счетом 1:5
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
Изменить размер текста:

«Динамо Самара» уступило клубу «Газпром-Югра» в первом матче перенесенного четвертого тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и завершилась со счетом 1:5. Единственный мяч у волжан забил Крылов.

- Наверное, некоторые из молодых футболистов не смогли побороть волнение перед игрой. Так или иначе, но сегодняшний матч в актив нашей команды занести нельзя. С КПРФ и «Синарой» мы играли в футбол совершенно иного, более высокого качества. Постараемся завтра сыграть лучше, - прокомментировал матч главный тренер «Динамо» Максим Горбунов.

Вторая игра тура пройдет сегодня, 22 февраля, в 18:00 по самарскому времени в «МТЛ Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это новый пранк?»: самарцы сняли на видео, как возле ТЦ «Аврора» средь бела дня похищают человека
В самарском магазине продавщица продавала алкоголь подросткам
Экс-глава минобра Самарской области Владимир Пылев устроился на работу в вуз
В Самаре возле ОДО установили бронзовых воинов
В Самаре застройщик ЖК на 18 км Московского шоссе попался на многомиллионном мошенничестве
В Самарской области восстановили движение по двум региональным трассам
В Тольятти директора школы и водителя автобуса оштрафовали за неправильную перевозку детей
Жителям Сызрани вернули тепло после коммунальной аварии
Под Сызранью на трассе М-5 легковушка залетела под фуру: пострадали четыре человека
В Самарской области хотят заблокировать сайты с санкционными сырами
В Самаре у дома Челышева из-за снега обрушилась крыша
В расписание аэропорта Курумоч возвращается рейс до Анапы
Мужчину, гроб с телом которого выставили у здания правительства в Самаре, похоронили в Мирном
В Самарской области осудили шутника, «заминировавшего» по пьяни школу
В Сызрани неисправный холодильник «убил» пенсионерку