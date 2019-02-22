«Динамо Самара» крупно уступило клубу «Газпром-Югра» в чемпионате России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-22T11:42:14+03:00

Матч проходил в Самаре и закончился со счетом 1:5

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«Динамо Самара» уступило клубу «Газпром-Югра» в первом матче перенесенного четвертого тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и завершилась со счетом 1:5. Единственный мяч у волжан забил Крылов.

- Наверное, некоторые из молодых футболистов не смогли побороть волнение перед игрой. Так или иначе, но сегодняшний матч в актив нашей команды занести нельзя. С КПРФ и «Синарой» мы играли в футбол совершенно иного, более высокого качества. Постараемся завтра сыграть лучше, - прокомментировал матч главный тренер «Динамо» Максим Горбунов.

Вторая игра тура пройдет сегодня, 22 февраля, в 18:00 по самарскому времени в «МТЛ Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU