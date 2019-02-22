2019-02-22T11:47:44+03:00
Общество

В Самарской области хотят заблокировать сайты с санкционными сырами

Продажа товаров из стран Евросоюза запрещена на территории России
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры обратились в суд с требованием признать сайты по продаже европейских сыров незаконнымиПрокуроры обратились в суд с требованием признать сайты по продаже европейских сыров незаконнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Куйбышевская транспортная прокуратура добивается через суд блокировки сайтов по продаже сыров из Голландии, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Дело в том, что эти страны ввели в отношении России санкции, после чего в отношении них были применены зеркальные меры. Таким образом, все эти сыры запрещены к ввозу в нашу страну.

- Продажа санкционной продукции на территории России запрещена. А интернет-торговля ею является поддержкой экономики страны, которой введены экономические санкции в отношении нашего государства в целях подрыва российской экономики, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с требованием признать онлайн-магазины по продаже санкционных сыров запрещенными и заблокировать их. После того, как суд примет соответствующее решение, его направят для исполнения в Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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