2019-02-22T12:21:37+03:00
Общество

Жителям Сызрани вернули тепло после коммунальной аварии

Порыв на теплотрассе затронул 30 жилых домов и 5 социально-значимых объектов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СызраниФото: администрация Сызрани
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В Сызрани завершили ремонтные работы на месте порыва теплотрассы диаметром 377 мм. Напомним, коммунальная авария произошла утром в четверг, 21 февраля, в районе дома № 92 на улице Кирова. На время ремонтных работ без тепла остались жители 29 домов, две школы, станция скорой помощи, детский сад и детский дом творчества.

- Работа социально-значимых учреждений не приостанавливалась. На месте аварии работали 15 человек и 4 единицы техники. Завершить ремонт поврежденного участка удалось в течение нескольких часов, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, жителям Сызрани вернули тепло вчера, 21 февраля, примерно в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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