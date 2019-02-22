В Тольятти директора школы и водителя автобуса оштрафовали за неправильную перевозку детей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-22T13:01:25+03:00

В автобусе не было знака «Перевозка детей», путевого листа с отметками об исправном техническом состоянии транспортного средства, заключении медицинского работника о допуске водителя к поездке, тахографа

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИБДД в Тольятти оштрафовали директора одной из школ города и водителя автобуса. Все из-за того, что они нарушили правила перевозки детей, сообщает ГИБДД Тольятти.

Полицейские остановили автобус с детьми из-за того, что на нем не было знака «Перевозка детей». Однако это оказалось не единственной проблемой водителя – у него не было путевого листа с отметками об исправном техническом состоянии транспортного средства, заключении медицинского работника о допуске автомобилиста к поездке, тахографа или аппаратуры «ГЛОНАС» и желтого маячка.

- В отношении руководителя образовательного учреждения и водителя автобуса, осуществлявшего перевозку детей с нарушением правил собран административный материал по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц — 25 тысяч рублей; на юридических лиц — 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении ГИБДД.

При этом во время разбирательств выяснили, что школьный педагог попросил одного из родителей на своей машине отвезти детей до места, где должно было пройти мероприятие. Однако на балансе школы числится автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU