В Самаре застройщик ЖК на 18 км Московского шоссе попался на многомиллионном мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-22T13:21:21+03:00

Из 143 млн рублей, полученных от дольщиков, в кассу строительной компании попали только 50 млн рублей

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В Самаре возбудили еще одно уголовное дело на застройщика жилых домов на 18 км Московского шоссе. На этот раз его подозревают в особо крупном мошенничестве.

- По версии следствия, с ноября 2012 года по март 2016 год директор ООО «СК на Московском» заключал договоры участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами. Всего было заключено более 90 договоров. Дольщики внесли в кассу более 143 млн рублей, однако на расчетные счета организации были внесены только 50 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU