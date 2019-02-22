В Самаре возле ОДО установили бронзовых воинов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-22T13:38:58+03:00

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В пятницу, 22 февраля, в областной столице перед Домом офицеров Самарского гарнизона на улице Шостаковича прошло торжественное открытие скульптурной композиции, состоящей из четырех фигур воинов.

- Скульптурную композицию восстановили через 60 лет после того, как она была утрачена. Все фигуры сделаны из бронзы и олицетворяют собой пехотинца, летчика, моряка и танкиста. Они имеют историческое значение, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что эта скульптурная композиция была установлена еще до Великой Отечественной войны. В шестидесятые годы фигуры были утрачены. Восстановить сооружение удалось по фотографиям 1940 года.

ИСТОЧНИК KP.RU