Экс-глава минобра Самарской области Владимир Пылев устроился на работу в вуз

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-22T13:59:13+03:00

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Бывший министр образования Самарской области Владимир Пылев устроился на новое место работы. В четверг, 21 февраля, его назначили на должность исполняющего обязанности ректора Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования. Информация об этом размещена на сайте вуза.

- Владимир Пылев будет руководить институтом вместо Владимира Васильева, который работал на должности ректора с 2010 года. Сам Владимир Васильев останется работать в вузе, но уже в качестве первого проректора, - сообщили в СИПКРО.

Напомним, что Владимир Пылев начал свой трудовой путь с должности школьного учителя истории. После этого он некоторое время работал в администрациях Самары и Чапаевска, а затем перебрался в областное правительство. В 2012 году Владимира Пылева назначили на должность министра образования и науки Самарской области. На этом посту он трудился до октября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU