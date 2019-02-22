В самарском магазине продавщица продавала алкоголь подросткам

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-22T14:54:49+03:00

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Недавно в полицию Самары поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Белорусской продают алкоголь детям. Как выяснилось, закон нарушила 25-летняя работница торговой точки.

- Проверка показала, что девушка уже не в первый раз продает спиртное несовершеннолетним. В прошлый раз полицейские составили на нее административный протокол и предупредили об уголовной ответственности за повторное нарушение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Продавщица не вняла предупреждению и в итоге «нарвалась» на уголовное дело. Девушке грозит штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года или запрет на занятие определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU