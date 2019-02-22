Начальнику Росгвардии Самарской области присвоили звание генерала-майора полиции

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-22T15:44:34+03:00

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Руководитель регионального управления Росгвардии теперь уже бывший полковник Александр Эсауленко 22 февраля получил новое звание. Указом президента России Владимира Путина, начальнику ведомства присвоили погоны генерала-майора полиции. Сведения об этом сегодня размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Эсауленко возглавил областную Росгвардию осенью 2017 года. До этого в 2008 – 2017 году он возглавлял Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю. До Эсауленко руководителем Управления Росгвардии по Самарской области был Василий Глотов.

На недавней встрече с журналистами Александр Эсауленко подвел итоги работы его Управления в прошлом году. Он оценил их положительно, особенно отметив успешную охрану порядка в период проведения ЧМ-2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU