СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-22T15:48:47+03:00

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Первая ракетка России тольяттинка Дарья Касаткина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Филиппом Дехасом. Сделала она это на своей странице в Инстаграм.

- С грустью я объявляю, что завершены партнерские отношения с тренером Филиппом Дехасом после успешного сотрудничества. Я очень многим обязана этому специалисту за успехи двух последних лет. Я решила, что должна начать сама отвечать за свою игру. Я хотела взять паузу в работе с Филиппом, но у него семья и дети, поэтому мы решили завершить сотрудничество. Никто не знает, что будет дальше, никогда не говори «никогда». Спасибо тебе, тренер, за все, ты навсегда в моем сердце. Буду скучать по твоим выходам на корт и пению в машине, - написала Дарья Касаткина.

kasatkina Дарья Касаткина о прекращении сотрудничества в Филиппом Дехасом

Касаткина и Дехас сотрудничают с октября 2017 года. За это время российская теннисистка попала в топ-10 по версии WTA, одержала победу на Кубке Кремля и выиграла турнир в Чарльстоне.

ИСТОЧНИК KP.RU