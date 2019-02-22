2019-02-22T15:52:55+03:00
Общество

В «Прибывалке» теперь можно следить за поездами самарского метро

Разработчики обновили приложение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь самарское метро станет еще доступнее и удобнееТеперь самарское метро станет еще доступнее и удобнееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мобильное приложение «Прибывалка-63», которое показывает время прибытия общественного транспорта, включили прогнозы для самарского метрополитена.

- Чтобы приложение начало показывать прогнозы прибытия поездов в метро, нужно его обновить с помощью Play Market. Оно доступно для владельцев смартфонов, - рассказали разработчики «Прибывалки».

Напомним, что самарское метро работает с 6:00 до 24:00. Интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут. Путь от станции «Юнгородок» до станции «Алабинская» занимает всего 22 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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