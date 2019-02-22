Самарцы стали вдвое больше пользоваться мобильным приложением "Госуслуги"

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-22T16:06:51+03:00

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Среднемесячная аудитория мобильного приложения «Госуслуги» за 2018 год выросла с 5,6 млн пользователей до 9,3 млн. Количество посещений в месяц за год увеличилось с 45 млн до 72 млн. Приложение было скачано в 2018 году свыше 17 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего с момента выпуска — более 30 млн раз.

В 2018 году через приложение пользователи заполнили и отправили более 12,6 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что в два раза превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой снова стала возможность узнать размер пенсионных накоплений — граждане сделали почти 5,5 млн запросов.

На регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений. Почти 750 тысяч заявлений поступило на оформление загранпаспорта нового поколения, и 670 тысяч — на сдачу экзаменов на управление автотранспортом. В 2018 году в пятерку самых востребованных госуслуг доступных в мобильном приложении «Госуслуги» вошел сервис «Мобильный избиратель». С его помощью более 550 тысяч граждан выбрали удобный участок для голосования на выборах президента РФ.

Объем платежей через приложение за 2018 год вырос в два раза и превысил 20 млрд рублей. Наибольшую долю от общей суммы составила оплата налоговой задолженности — более 5,7 млн платежей на сумму свыше 7,3 млрд рублей. Самой популярной стала возможность погашения автоштрафов — почти 11 млн транзакций на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы Apple Pay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей.

Мобильное приложение «Госуслуги» высоко оценивается пользователями. Владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из пяти возможных, а пользователи iOS-гаджетов — 4,7 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU