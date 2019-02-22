В Самаре пройдет Samara Marketing Forum

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-22T16:13:18+03:00

Он запланирован на 15 марта

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В Самаре 15 марта пройдет Samara Marketing Forum. Место проведения – отель Holiday Inn Samara, ул. Алексея Толстого, 99. Участие в «Самарском маркетинговом форуме» примут 10 спикеров и 400 участников. Продлится мероприятие 10 часов.

- Ключевые темы форума: тренды маркетинга 2019, системы продаж и маркетинга, кросс-маркетинт, маркетинговые инструменты со всего мира, SMM в регионах, масштабирование продаж, YouTube как источник трафика, программы лояльности нового поколения, - рассказали организаторы.

частие в «Самарском маркетинговом форуме» примут 10 спикеров и 400 участников

Спикеры форума:

1. Антон Володькин – директор по операционному маркетингу «М.Видео»;

2. Мария Елагина – старший бренд-менеджер Nestlé;

3. Дмитрий Красавин – CRM-директор «Евросеть» и «Связной»;

4. Олеся Теплицкая – экс-директор по рекламе, управляющая по инновациям «ВкусВилл» и «Избёнка»;

5. Екатерина Ландырева – Marketing Team Lead in Europe в «Додо Пицце»;

6. Владислав Бермуда – эксперт по кросс-маркетингу №1, предприниматель, маркетолог, писатель;

7. Сергей Злобин - экс-региональный управляющий сети ресторанов «Тануки» по РФ

8. Винер Хафизов – основатель «Лаборатории Ютуб-продвижения Винера Хафизова».

9. Иван Андронов – руководитель отдела маркетинга в Tooligram;

10. Михаил Грибов – основатель первого образовательного проекта по нетворкингу в СНГ - NetworkKing.

ИСТОЧНИК KP.RU