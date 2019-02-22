В Самаре пройдет Samara Marketing Forum
В Самаре 15 марта пройдет Samara Marketing Forum. Место проведения – отель Holiday Inn Samara, ул. Алексея Толстого, 99. Участие в «Самарском маркетинговом форуме» примут 10 спикеров и 400 участников. Продлится мероприятие 10 часов.
- Ключевые темы форума: тренды маркетинга 2019, системы продаж и маркетинга, кросс-маркетинт, маркетинговые инструменты со всего мира, SMM в регионах, масштабирование продаж, YouTube как источник трафика, программы лояльности нового поколения, - рассказали организаторы.
частие в «Самарском маркетинговом форуме» примут 10 спикеров и 400 участников
Спикеры форума:
1. Антон Володькин – директор по операционному маркетингу «М.Видео»;
2. Мария Елагина – старший бренд-менеджер Nestlé;
3. Дмитрий Красавин – CRM-директор «Евросеть» и «Связной»;
4. Олеся Теплицкая – экс-директор по рекламе, управляющая по инновациям «ВкусВилл» и «Избёнка»;
5. Екатерина Ландырева – Marketing Team Lead in Europe в «Додо Пицце»;
6. Владислав Бермуда – эксперт по кросс-маркетингу №1, предприниматель, маркетолог, писатель;
7. Сергей Злобин - экс-региональный управляющий сети ресторанов «Тануки» по РФ
8. Винер Хафизов – основатель «Лаборатории Ютуб-продвижения Винера Хафизова».
9. Иван Андронов – руководитель отдела маркетинга в Tooligram;
10. Михаил Грибов – основатель первого образовательного проекта по нетворкингу в СНГ - NetworkKing.
ИСТОЧНИК KP.RU