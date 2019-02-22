2019-02-22T16:21:30+03:00
Происшествия

Житель Чапаевска убил знакомого ударом ножа в сердце из-за спора о службе в армии

Мужчина получил 9 лет «строгача» за свою несдержанность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина хотел обжаловать решение суда, но ему это не удалосьМужчина хотел обжаловать решение суда, но ему это не удалосьФото: Архив "КП"
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Чапаевский городской суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве своего знакомого из-за расхождения во взглядах.

- В июле 2018 года мужчина, находясь в своей квартире, распивал спиртные напитки с товарищами. В ходе застолья между ним и его гостями разгорелся спор из-за службы в армии и отбытия наказания в исправительной колонии. Словесная перепалка закончилась тем, что мужчина схватил нож и один раз ударил своего оппонента в область сердца. Гость скончался на месте, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

По словам мужчины, он не хотел убивать своего знакомого, но это не помогло ему избежать наказание. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчина попытался оспорить данное решение в Самарском областном суде, но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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