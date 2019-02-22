Зимняя трансферная кампания закрыта: шесть игроков пополнили основной состав ФК "Крыльев Советов"
В пятницу, 22 февраля завершилась зимняя трансферная кампания. Ее итогом стали шесть новичков в основном составе "Крыльев Советов" и пять новых футболистов в молодежной команде.
В нашу команду пришли как опытные спортсмены, так и молодые перспективные игроки. В их числе полузащитники Александр Самедов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Джано Ананидзе и защитники Максим Карпов и Роман Шишкин.
С некоторыми футболистами клуб прервал сотрудничество. Среди них Жозе Надсону, Евгению Башкирову, Олегу Ланину, Алану Чочиеву и Йоану Молло. А нападающий "Крыльев" Александр Соболев весеннюю часть Чемпионата проведет в красноярском "Енисее". Туда он отправился на правах аренды.
Капитан "Крыльев" Сергей Корниленко продлил контракт с клубом.
ИСТОЧНИК KP.RU