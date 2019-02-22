Зимняя трансферная кампания закрыта: шесть игроков пополнили основной состав ФК "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-22T18:40:42+03:00

Как показывают контрольные игры "Крыльев" на сборах, у новичков команды нет проблем с адаптацией Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В клубе отметили, что все новички - обладатели российского гражданства.

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В пятницу, 22 февраля завершилась зимняя трансферная кампания. Ее итогом стали шесть новичков в основном составе "Крыльев Советов" и пять новых футболистов в молодежной команде.

В нашу команду пришли как опытные спортсмены, так и молодые перспективные игроки. В их числе полузащитники Александр Самедов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев, Джано Ананидзе и защитники Максим Карпов и Роман Шишкин.

С некоторыми футболистами клуб прервал сотрудничество. Среди них Жозе Надсону, Евгению Башкирову, Олегу Ланину, Алану Чочиеву и Йоану Молло. А нападающий "Крыльев" Александр Соболев весеннюю часть Чемпионата проведет в красноярском "Енисее". Туда он отправился на правах аренды.

Капитан "Крыльев" Сергей Корниленко продлил контракт с клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU