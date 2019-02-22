В Самаре можно будет примерить современное пожарно-спасательное снаряжение

СЕГОДНЯ 19:08 2019-02-22T19:08:54+03:00

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Современные образцы пожарной и спасательной техники, пневмокаркасный модуль, более известный под кратким название «надувная па латка», с пожарно-спасательным снаряжением – все это и многое другое самарцы смогут увидеть в субботу 23 февраля. В честь празднования Дня защитника Отечества Главное управление МЧС России по Самарской области развернет на набережной Самары в районе Красноармейского спуска тематическую выставку.

- Снаряжение можно будет не только посмотреть, но и примерить, - отметили в пресс-службе ведомства. - Работа выставки начнется в 11.00 , а завершится в 16.00. Вход сводный.

ИСТОЧНИК KP.RU