Провокация или беспредел: в Сызрани разбираются в странной истории с похищением собаки

СЕГОДНЯ 20:09 2019-02-22T20:10:55+03:00

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Странный инцидент произошел накануне в Сызрани. Как сообщает КТВ-Луч, 21 февраля, в первый день работы нового подрядчика по отлову животных, у одного из горожан похитили собаку. Причем похищение сопровождалось стрельбой. Как отмечает СМИ, пса украли от дома 18 на проспекте 50 лет Октября.

Мужчина оставил собаку на улице, попросив собаку за ней приглядеть, а сам на некоторое время зашел домой. Затем мужчина услышал крики и выстрели, выглянув в окно он увидел, как неизвестные люди в камуфляже из окна белой «Нивы» стреляют в его пса. Когда хозяин собаки выбежал на улицу, ему сказали, что его питомец жив и искать его стоит в Жигулевске. Как раз там, где базируется компания «Спецсервис», получившая контракт на отлов бездомных животных в Сызрани.

В «Спецсервисе» очень удивились информации о таком инциденте и добавили, что белой «Нивы» у них нет, а отлов животных в том районе они не проводили. В компании эту историю посчитали провокацией в свой адрес.

Так было ли собака, если да, то кто ее похитил? Ответы на эти вопросы еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU