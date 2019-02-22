Да будет смех: в городе прошел 14-ый фестиваль Официальной Лиги КВН "Самара"

СЕГОДНЯ 20:41 2019-02-22T20:41:17+03:00

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В четверг, 21 февраля в Самаре стартовал 14 сезон официальной лиги КВН "Самара". Начался сезон юмора и смеха ярким фестивалем, в котором участвовали 15 команд со всего региона. Большая часть их них – это новички.

- У нас смена клубов, 90% команд совершенно новые. Поверьте, от этого КВН хуже не станет. Этому движению уже 57 лет и каждый год миллионы молодых людей по всему миру играю в эту замечательную игру, и Самара не исключение, - отметил руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

На одной сцене с новичками на одной сцене выступили чемпионы прошлого сезона - команда "Неваляшка" и участники высшей лиги КВН "Волжане-СамГТУ". На этот раз ил выпала роль приглашенных гостей. В завершение вечера веселых и находчивых жюри выбрало самых смешных игроков и команду-открытия фестиваля.

Так самым смешным стал Александр из Тольяттинской команды КВН "Шишка", а самой смешной Евгения из команды "2х2".

Открытием фестиваля стала сызранская команда - "На крыло", ну а победила в фестивале команда "2х2" из Самарского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU