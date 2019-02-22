В Самаре пропала женщина в бордовой куртке

СЕГОДНЯ 21:11 2019-02-22T21:11:39+03:00

Волонтеры уже прочёсывают город в поисках исчезнувшей

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В пятницу 22 февраля волонтеры ДПСО "Лиза Алерт" Самарской области объявили о выезде на поиски 58-летней Анжелы Бараздатовны Бозян. Женщина пропала в Самаре.

Согласно ориентировки рост пропавшей 155 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые крашенные, глаза карие.

Женщина была одета в куртку бордового цвета, темную юбку, черную шапку и черные сапоги.

- Нуждается в медицинской помощи! Дезориентирована! – Сообщили волонтеры.

Поиски женщины начались с 20:00. Штаб работает на ул. Нагорная, д. 88.

Фото: ДПСО "Лиза Алер"

ИСТОЧНИК KP.RU