2019-02-22T21:11:39+03:00
Общество

В Самаре пропала женщина в бордовой куртке

Волонтеры уже прочёсывают город в поисках исчезнувшей
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: ДПСО "Лиза Алер"Фото: ДПСО "Лиза Алер"
Изменить размер текста:

В пятницу 22 февраля волонтеры ДПСО "Лиза Алерт" Самарской области объявили о выезде на поиски 58-летней Анжелы Бараздатовны Бозян. Женщина пропала в Самаре.

Согласно ориентировки рост пропавшей 155 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые крашенные, глаза карие.

Женщина была одета в куртку бордового цвета, темную юбку, черную шапку и черные сапоги.

- Нуждается в медицинской помощи! Дезориентирована! – Сообщили волонтеры.

Поиски женщины начались с 20:00. Штаб работает на ул. Нагорная, д. 88.

Фото: ДПСО "Лиза Алер"

Фото: ДПСО "Лиза Алер"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24