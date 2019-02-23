В Тольятти юбилею АвтоВАЗа посвятят лыжный марафон

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-23T09:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти 2 и 3 марта состоится грандиозный лыжный марафон. Он пройдет в рамках серии марафонов России RUSSIALOPPET. Мероприятие посвятят юбилею АвтоВАЗа и годовщине со дня выпуска первого легкового автомобиля. Лыжников приглашают по адресу ул. Маршала Жукова, 49 - здесь располагается спортивная база. Бегать предстоит по пригородному лесу Автозаводского района.

- Всех участников просят зарегистрироваться заранее. Прийти нужно на спортивную базу на ул. Маршала Жукова, 49 с 27 февраля по 1 марта. Работает комиссия с 10.00 до 18.00. Иногородние спортсмены смогут зарегистрироваться также 2 марта с 8.00 до 10.00, - сообщают организаторы спортивного мероприятия.

Для регистрации нужно принести медицинскую справку и страховку от несчастного случая. Подать предварительную заявку можно по электронной почте t-sdushor1@mail.ru и телефону — 8 (8482)76-65-40.

ИСТОЧНИК KP.RU