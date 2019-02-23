2019-02-23T09:15:24+03:00
Общество

В Тольятти юбилею АвтоВАЗа посвятят лыжный марафон

Соревнования пройдут в Пригородном лесу Автозаводского района
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Лыжников ждут на марафон в ТольяттиЛыжников ждут на марафон в Тольятти
Изменить размер текста:

В Тольятти 2 и 3 марта состоится грандиозный лыжный марафон. Он пройдет в рамках серии марафонов России RUSSIALOPPET. Мероприятие посвятят юбилею АвтоВАЗа и годовщине со дня выпуска первого легкового автомобиля. Лыжников приглашают по адресу ул. Маршала Жукова, 49 - здесь располагается спортивная база. Бегать предстоит по пригородному лесу Автозаводского района.

- Всех участников просят зарегистрироваться заранее. Прийти нужно на спортивную базу на ул. Маршала Жукова, 49 с 27 февраля по 1 марта. Работает комиссия с 10.00 до 18.00. Иногородние спортсмены смогут зарегистрироваться также 2 марта с 8.00 до 10.00, - сообщают организаторы спортивного мероприятия.

Для регистрации нужно принести медицинскую справку и страховку от несчастного случая. Подать предварительную заявку можно по электронной почте t-sdushor1@mail.ru и телефону — 8 (8482)76-65-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Праздник не для всех: в Самаре все выходные будут чистить дворы
Полузащитник самарских "Крыльев" Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение юной грузинской футболистки
Двое многодетных военных в Самарской области получили по 10 млн рублей на покупку жилья
"Крылья" заменили травмированного Мияйловича футболистом из Ганы Мохаммедом Рабиу
В Октябрьске у женщины, переходившей дорогу на красный, нашли наркотики
В Самаре пенсионерка погибла под колесами мусоровоза, выбрасывая отходы
В Самаре пропала женщина в бордовой куртке
Да будет смех: в городе прошел 14-ый фестиваль Официальной Лиги КВН "Самара"
Провокация или беспредел: в Сызрани разбираются в странной истории с похищением собаки
В Самаре можно будет примерить современное пожарно-спасательное снаряжение
Зимняя трансферная кампания закрыта: шесть игроков пополнили основной состав ФК "Крыльев Советов"
Житель Чапаевска убил знакомого ударом ножа в сердце из-за спора о службе в армии
"Это розыгрыш!": следователи рассказали о видео с похищением парня в Самаре
В Самаре пройдет Samara Marketing Forum
Самарцы стали вдвое больше пользоваться мобильным приложением "Госуслуги"