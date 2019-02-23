2019-02-23T09:22:27+03:00
Происшествия

В Октябрьске у женщины, переходившей дорогу на красный, нашли наркотики

В кармане у нарушительницы полицейские обнаружили 31 грамм конопли
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жительница Октябрьска попалась с наркотикамиЖительница Октябрьска попалась с наркотиками
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В Октябрьске полицейские задержали женщину с наркотиками, которая шла с ними по улице. Дама попалась в руки стражам правопорядка из-за неумения владеть собой. 30-летняя женщина шла по улице. И на свою беду решила перейти дорогу не так, как положено. Рядом оказались полицейские. Они остановили нарушительницу и решили с ней побеседовать, рассказать о правилах дорожного движения.

- В какой-то момент полицейские поняли, что женщина слишком нервничает и решили: что-то здесь не так. При личном досмотре в кармане у нее нашли пакетик с частями конопли, вес наркотика составил больше 31 грамма, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Оказалось, что раньше женщину уже судили за имущественное преступление. И вот она вновь пошла по скользкой дорожке. Сама нарушительница объяснила, что хотела употребить наркотик самостоятельно. Но ей все равно предстоит ответить за незаконное хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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