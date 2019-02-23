2019-02-23T09:35:49+03:00
Спорт

"Крылья" заменили травмированного Мияйловича футболистом из Ганы Мохаммедом Рабиу

Известно, что серб из-за травмы будет вынужден пропустить весенние игры, его убрали из заявки команды
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В составе "Крыльев" появился игрок из ГаныВ составе "Крыльев" появился игрок из ГаныФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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"Крылья Советов" уже после завершения всех основных трансферов заявили еще об одном приобретении. Уже на днях в Белеке к клубу присоединится 29-летний полузащитник из Ганы Мохаммед Рабиу. Из заявки исключен Срджан Мияйлович, именно его и заменит на поле экс-игрок "Кайрата" и "Анжи".

- Это была экстренная ситуация. Стало известно, что Срджан на поле не выйдет из-за травмы весной. Поэтому и нашли замену, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

При этом Мияйлович остается игроком "Крыльев Советов". Мохаммед Рабиу с 2011 года играет за сборную Ганы. В составе молодежной сборной становился чемпионом мира в 2009 году. В 2019 году игрок перешел из "Анжи" в казахстанский "Кайрат", за который не сыграл ни одного официального матча, с 2013 по 2016 годы играл в "Кубани".

Рабиу будет играть в "Крыльях" под 13 номером. Мияйловичу же в команде желают скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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